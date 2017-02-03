جيبوتي تستنكر الهجوم على الفرقاطة السعودية

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الرياض – واس

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين .

وأكدت حكومة جمهورية جيبوتي في بيان صدر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها للعمليات التي تقوم بها ضد المتمردين الحوثيين الذين انقلبوا على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

كما عبرت عن خالص التعازي لأقارب وذوي الشهيدين وشعب المملكة وحكومتها، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.