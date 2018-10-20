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جيبوتي تشيد بشفافية وعدالة المملكة حول وفاة خاشقجي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لكشف الحقائق حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف.

وثمنت في بيان صادر اليوم نتائج التحقيقات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بغية محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، والتي تبرهن أن المملكة ستبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة.

وقدمت جمهورية جيبوتي التعازي وصادق المواساة لأسرة الصحفي جمال خاشقجي، داعية المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ويجنبها كل مكروه.

ibrahim

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