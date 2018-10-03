جيسوس : جائزة الأفضل تزيد من صعوبة مهمتي مع الهلال

الرياض- البلاد

أعرب البرتغالي جورجي خيسوس ، المدير الفني للهلال، عن سعادته البالغة باختياره كأفضل مدرب في الدوري السعودي، لشهر سبتمبر.

وقاد خيسوس الهلال، حامل لقب آخر نسختين بالدوري، لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات، واعتلاء صدارة المسابقة بفارق الأهداف عن النصر الوصيف.

وقال جيسوس في تصريحات عبر المركز الإعلامي للهلال، إن الجائزة تزيد من مسؤولياته تجاه النادي والجماهير، وتجعله يتطلع لما هو أفضل خلال الشهر التالي.

وأضاف “وصلت سابقاً لأفضل رابع مدرب في أوروبا، الجوائز تحفزني، والآن تجعلني أسعى لتطوير الهلال”.

وأشاد جيسوس بجماهير الهلال بقوله “وجودهم وتحفيزهم لنا داخل ملعبنا وخارجه ميزة لا توجد إلا في الأندية الكبيرة في العالم، وقد شاهدتها في الهلال”.