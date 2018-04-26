جي إكسبو السعودية وسبيستون توقعان اتفاقية للترفيه عن الأطفال

الرياض – واس

باركت الهيئة العامة للرياضة مساء أمس الأول، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة جي اكسبو السعودية، وشركة سبيستون للأطفال، بحضور ممثلتها مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة نهى بنت سعيد قطّان، لحفل مراسم توقيع الاتفاقية.

وتضمنت هذه الاتفاقية تمكّين طرفيها من التعاون لإقامة فعاليات رياضية ترفيهية للأطفال في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم إطلاق روزنامة ترفيهية رياضية، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة، وتشمل فعاليات رياضية ترفيهية تثقيفية للنشء.

وأشارت مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بهيئة الرياضة إلى مباركة الهيئة ودعمها لمثل هذه الاتفاقيات، التي تنطلق من عدة منطلقات، في مقدمتها اهتمام الهيئة الكبير بالناشئة عموماً، وما يقدم لهم من برامج وأنشطة، من خلال العناية الكبيرة بالبحث ومعرفة طبيعة الجهة، أو المؤسسة صاحبة المبادرة المتضمنة تقديم وتنفيذ هذه البرامج، والوقوف على تجاربها وآلية واستراتيجية عملها، إلى جانب العكوف على طبيعة محتوى البرنامج، الذي يستهدف أبناء هذا الوطن ومستقبله.

وأكدت قطان، أن جي إكسبو السعودية تمضي بشكلٍ صحيح ومثالي، فيما يتعلق بصناعة الترفيه، الذي سيقدم لأطفالنا هذه المرة، مشيدةً في الوقت ذاته بسبيستون للأطفال، ذات المحتوى الرصين، والممتع، والجاذب.