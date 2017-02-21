(جي بي مورغان) أقوى المرشحين لترتيب عملية طرح (أرامكو)

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لندن ــ وكالات

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن مصرف “جي بي مورغان”، الامريكي هو اقوى المرشحين لتعيينه من قبل شركة “أرامكو” من أجل تنظيم وترتيب عملية الطرح الأولي لما نسبته 5% من الشركة.

ومن المقرر أن تكون عملية الطرح الأولي لـ5% من شركة “أرامكو” هي الأكبر في العالم، كما يتوقع أن تصبح “أرامكو” العملاقة أكبر شركة مدرجة في أسواق الأسهم في العالم، فضلاً عن أن السعودية ستكون بعد ذلك قد امتلكت أكبر صندوق سيادي في العالم، ويتوقع أن تبلغ قيمته الاجمالية تريليوني دولار أميركي.

ومن المفترض أن تبدأ إجراءات طرح 5% من شركة “أرامكو” العام المقبل 2018، فيما تقول “فايننشال تايمز” إنه الى جانب “جي بي مورغان” فان “مورغان ستانلي” من بين المرشحين للدخول في عملية تنظيم وترتيب الطرح الأولي لشركة “أرامكو”، وهو المصرف الذي أدار عملية إدراج شركة “علي بابا” في العام 2014 وسجل ذلك الاكتتاب رقما قياسيا في حينها عندما جمع 25 مليار دولار من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية فان مصرف “أتش أس بي سي” يتوقع ان يلعب دورا رئيسيا هو التخر في عملية الطرح الاولي لنسبة الخمسة بالمئة من شركة “أرامكو”، وذلك بسبب قدرته الاستثنائية على استقطاب رؤوس أموال المستثمرين الاسيويين بفضل عملياته الكبيرة في هونج كونج، إضافة الى وجوده منذ مدة طويلة في منطقة الشرق الأوسط أيضاً.