حاتم على اكتاف الاتحاديين

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جدة – أحمد إلياس

حمل لاعبو فريق الاتحاد رئيس ناديهم حاتم باعشن على الاعناق عقب فوز فريقهم على منافسهم التقليدي وغريمهم اللدود فريق الاهلي في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة بثلاثة اهداف لهدفين،

وتفوق الاتحاد في الشوط الاول وتقدم بهدفين العكايشي ومحمود كهرباء وعدل الاهلي النتيجة في الشوط الثاني عن طريق السومه ليجهز فهد المولد على طموحات الاهلاويين بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة

لتنطلق بعدها افراح الانحاديين الهسترية في ملعب الجوهرة وتعد المباراة الاولى ااتي ينتصر فيها الانحاد على الاهلي في الجوهرة منذ افتتاحه في يونيو ٢٠١٥م.