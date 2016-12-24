حارس الجيل : مواجهة النجوم مهمة

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الدمام- حمود الزهراني

أكد حارس الفريق الكروي الأول بنادي الجيل الكابتن عبد المنعم الوباري إدراكه التام مع زملائه أهمية المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت أمام نادي النجوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى،

حيث أبدى جاهزية جميع اللاعبين و رغبتهم الكبيرة في كسب المواجهة، مشدداً على أن صحوة النجوم لن تكون على حساب الجيل , الجدير بالذكر أن الجيل يمتلك في رصيده 16 نقطة في حين يتذيل النجوم سلم الترتيب برصيد 11 نقطة.

من جانبه أجرى الفريق مرانه الرئيسي بقيادة المدرب الوطني الكابتن عليوي غنام وقد ركز في حصته التدريبية على تمرين تكتيكي في صناعة الهجمة من الوسط والأطراف بمشاركة جميع اللاعبين، في الوقت الذي عمل المدرب المصري أمجد الرفاعي على تمارين العرضيات لحراس المرمى .