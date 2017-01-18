حارس المغرب يهدي الفوز للكونغو في أمم أفريقيا

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إعداد- محمود العوضي

اقتنص منتخب الكونغو الديمقراطية فوزا ثمينا من نظيره المغربي /1صفر في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الجابون.

ويدين المنتخب الكونغولي بالفضل في هذا الفوز لهيرفي كاجي لاعب وسط كورتراييك البلجيكي ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 بسبب خطأ ساذج من الحارس المغربي المحمدي.

وأنهى منتخب الكونغو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب البديل جويس موتامبالا في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني. وتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحل منتخبا توجو، وكوت ديفوار في المركز الثاني بنقطة واحدة، بعد تعادلهما سلبيا في وقت سابق أمس الأول، ويتذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط.