حاكم دبي يعلن عن وظيفة براتب مليون درهم

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دبي ــ وكالات

من منكم يبحث عن وظيفة الأحلام، والتي تسمح إليك بالعمل مع اثنين من الشخصيات الأكثر تأثيرا وتقدما في العالم العربي؟ ليس هذا فقط، وإنما براتب مليون درهم، أي 272,294 دولار أمريكي أيضا.

تلك هي مواصفات الوظيفة الشاغرة التي نشرها نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر،” مرفقاً إياها بعبارة “نبحث عن #صناع_الأمل في عالمنا العربي.

وقد نشر الشيخ محمد الإعلان على صفحته على “تويتر” ليعلن أيضا عن انطلاق مبادرة “صناع الأمل” والتي أطلقتها مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،” والتي تستهدف “أكثر من 130 مليون شخص خلال السنوات المقبلة وحتى العام 2025،” في مجالات عدة منها مكافحة الفقر والأمراض، ونشر المعرفة، وتمكين المجتمع، وابتكار المستقبل والريادة.

ويجب على المتقدمين للعمل ان تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة، والتي يذكرها الشيخ محمد في إعلانه كالتالي، “إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، وخبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي عمل من الأعمال الإنسانية أو الخيرية.