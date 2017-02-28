حالة عدم استقرار في الأجواء على بعض مناطق المملكة

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جدة – عبد الهادي المالكي

بمشيئة الله تعالى تشير تحاليل خرائط الطقس بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 50كم/س مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءاً من مساء يوم الثلاثاء على مناطق (تبوك ,الحدود الشمالية ,الجوف , حائل , المدينة المنورة و مكة المكرمة ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

ويتوقع أن تكون غزيرة على أجزاء من مناطق (تبوك ,الحدود الشمالية ,الجوف وحائل ) يوم الأربعاء , في حين تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية إلى يوم الخميس على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.كما تؤثر الحالة على مناطق الشرقية, القصيم و ا­لرياض ( تشمل العاصمة ) من مساء يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة.

تأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإندارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي و وسائل التواصل الاجتماعي .