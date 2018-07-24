حامد على رادار الوحدة

جدة – محمد صالح

ينتظر مجلس إدارة نادي الوحدة، الرد النهائي والأخير من قبل إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للموافقة على العرض (الوحداوي) المقدم حول إعارة النجم الدولي لاعب خط وسط (القلعة البيضاء) طارق حامد إلى صفوف (الفرسان) في الموسم الرياضي القادم،

وأرسلت إدارة مرتضى خطاباً إلى الوحداويين للتريث لعقد اجتماع مع الجهاز الفني؛ للتشاور حول قبول الطلب من عدمه، وتحديد مصيره إما في الاستمرار أو الرحيل.

من جانب آخر وصل حاتم خيمي أمس مقر إقامة معسكر الفريق الخارجي في النمسا؛ للوقوف بنفسه على كافة الاستعدادات الفنية على سير المعسكر، إضافة لحسم باقي الصفقات ؛ سواء محلياً أو أجنبياً.