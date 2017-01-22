حاملا جسده على يده … قاهر المستحيل يؤدي مناسك العمرة

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مكة ــ البلاد

عقد ونصف من الزمان، واليافع الطموح غانم المفتاح يتألق يومًا بعد آخر في تحدي الإعاقة، ويحقق نجاحًا تلو الآخر، واليوم يحل المفتاح وعائلته ضيوفًا على الرحمن في المسجد الحرام، وذلك بتنسيق من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان،

حيث وجه سموه باستضافة غانم المفتاح، وتحقيق حلمه بأداء مناسك العمرة لأول مرة، سيرًا على يديه، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مكة المكرمة، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، الدكتور فيصل الشريف، ومسؤولو العلاقات العامة بالهيئة.

وتوجه الضيف وعائلته، يرافقهم مسؤولو الهيئة إلى المسجد الحرام؛ حيث كانت ترتيبات قوات أمن الحرم المستمرة على مدار الساعة، كفيلة بأن يتمكن المفتاح وعائلته من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة،

رغم تعرف الكثير من مرتادي المسجد الحرام على غانم، ورغبتهم في القرب منه، والتقاط الصور معه كشخصية معروفة، ولها حضور كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.