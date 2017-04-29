(حب أصفر) معرض تشكيلي لـ (مريم الجمعة)

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الدمام-حمودالزهراني

اختتم بقاعة عبدالله الشيخ بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، معرض الفنانة التشكيلية مريم الجمعة، بعنوان”حب أصفر” يضم ثلاثين عملاً تشكيلياً، غلب عليها حالتان بالأبيض والأسود، كل منهما يوضح تناقض الأخرى، حيث ناقشت الجمعة قضية الحبُ بالنسبة للمرأة بمفهوم مختلف ومغاير طرحت من خلالها التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع وطموحاتها.

المعرض الذي افتتحه الفنان عبدالرحمن السليمان مساء الخميس 16 رجب، تميز بجداريتين اشتركت فيهما فكرة الأجنحة التي خلقها خيال المرأة للقفز من خلالهما على عالم طموحاتها وأحلامها وتحقيقها، حيث اتسمت غالبية الأعمال بخامة الأكريليك واُدخلت أوراق الجرائد الى بعض منها.

الكاتب حسين الملاك، أوضح أن المعرض جعل عتبته صادمة بإعادة تشكيل لون الحب من الأحمر إلى الأصفر ليعرض رؤيتها لهذا المفهوم من زاوية فنية، فالحب أسمى المشاعر الإنسانية وأنفسها فهو تماماً كالذهب ذلك المعدن النفيس الذي يحمل جوهره كما يحمل مظهره جمالاً أخاذاً يجعله عرضة للكسب والاقتناء .

وانطلقت الفنانة في رؤيتها البصرية أيضاً من دلالات اللون كما في النص القرآني “صفراء فاقع لونها تسر الناظرين” لتعيد تشكيل الحب الذي يحتاج للبريق الدائم كما يحتاج للثقة بقيمته الذاتية وهي تطرح المرأة وقضاياها في متن النص البصري بينما يقبع الرجل في الهامش وفي الظل أو في الغياب ، فالمرأة محور التجلي لهذا المعرض الذي يحمل رؤية الفنانة لها من خلال الذات والمجتمع.

ففي الرؤية الذاتية شكلت الملامح اللحظة الشعورية بكل تجلياتها وما تحمله من هموم وتقلبات وآمال واخفاقات، أما الاجتماعية فقد سجلت نقدها للنظرة السطحية للمرأة ونمطية التعامل معها فتعدد الخامات والمواد المستخدمة جعل الأعمال تتكامل بشكل بانورامي.