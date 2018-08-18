حجاج فلسطين: المكرمة الملكية بلسم يداوي جراح ذوي الشهداء

القاهرة – واس

أكد رئيس لجنة حجاج شهداء فلسطين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالعزيز بن ناصر الصالح، أن الأوامر الملكية التي تصدر باستضافة ذوي الشهداء من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج تنبع من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بجميع المسلمين والاحساس باحتياجاتهم، ومحاولة تمكين أسر هؤلاء الشهداء من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وأوضح عبد العزيز الصالح بمناسبة توديع أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية مساء أمس الأول المتوجهين إلى مكة المكرمة، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين سيقوم هذا العام باستضافة نحو 6 آلاف حاج من مختلف دول العالم، من بينهم ذوي الشهداء من فلسطين ومصر والسودان واليمن وغينيا بيساو.

ونوه بأن هذه المكرمة الملكية الكريمة هي عبارة عن بلسم يداوي جراح ذوي الشهداء الذين فقدوا أناس أعزاء عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين عن ذلك خير الجزاء.

ولفت الصالح إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تتولى منذ سنوات تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وتسير الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذ البرنامج بخطوات ناجحة، مبينا أن جميع منسوبي الوزارة مجندين في تقديم الخدمات لضيوف هذا البرنامج وتوفير ما يحتاجونه من أي تسهيلات.

وقال رئيس لجنة حجاج شهداء فلسطين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة إنه حضر إلى القاهرة لمتابعة رحلات ذوي الشهداء القادمين من قطاع غزة وعددهم 500 حاج الذين غادروا في وقت سابق، منوها بأنه تابع سفر ذوي الشهداء من مصر عبر 3 رحلات طيران أقلت 1000 حاج، حيث يشمل برنامجهم الذي يستغرق 10 أيام زيارة المدينة المنورة لمدة يومين بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.