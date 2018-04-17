حجب خدمة تيليجرام للتراسل في روسيا

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا اليوم إنها بدأت في حجب خدمة تليجرام للتراسل بعد رفض مالك الخدمة الامتثال لأمر بإتاحة وصول أجهزة الأمن الروسية للرسائل السرية للمستخدمين.

وأضافت الهيئة في بيان علي موقعها الإلكتروني أنها أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة داخل روسيا.

والخدمة التي أسسها رجل أعمال روسي لها أكثر من 200 مليون مستخدم في العالم .

وتُصنف في المركز التاسع بين أثر تطبيقات التراسل عبر الهاتف المحمول شيوعا.

وتنفذ الهيئة قرار أصدرته محكمة في روسيا يوم الجمعة بحجب الخدمة لانتهاكها اللوائح الروسية.

ورفضت تيليجرام طلب جهاز الأمن الاتحادي في روسيا السماح له بالاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين.

وقال الجهاز إنه يحتاج للاطلاع على الرسائل للقيام بالمهام المنوط بها وتشمل حماية البلد من الهجمات الإرهابية.

لكن تيليجرام قالت إن الامتثال للقرار سينتهك خصوصية المستخدمين.

ويُستخدم تطبيق تيليجرام على نطاق واسع في دول الاتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط.