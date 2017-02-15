حجب (يوتيوب) بالمملكة .. والاتصالات تنفي

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جدة ــ البلاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ حجب موقع يوتيوب بالمملكة، وأبدى عدد كبير منهم امتعاضعه من صعوبة الولوج إلى موقع المقاطع المصورة “يوتيوب” مما حدا ببعض مشتركي شركة اتصالات السعودية STC إلى اتهام الشركة بحجب الموقع.

وفي وسم تصدر “ترند” في السعودية عبر عدد من المغردين عن تفاجئهم من عدم القدرة على فتح “اليوتيوب” مثيرين جدلا كبيرا حول الشركة، حيث جزم كثيرون أن الــSTC حجبت الموقع.

فيما نفت شركة “الاتصالات السعودية” صحة المعلومة ، وأعلنت عبر تغريده على حسابها في “تويتر” وقوع عطل في شبكات الإنترنت لديها، أثر سلبا على المستخدمين. وأوضحت الشركة أنه توجد لديها حاليا مشكلة تقنية في بوابات الإنترنت، وأنه جار العمل على حلها.