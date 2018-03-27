حجز 65% من مشروع ” الإسكان ” في ينبع

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني” عن اكتمال حجز ما يقارب 65 في المئة من مشروع “رواسن ينبع ” حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم حجزها بعد نحو ثلاثة أسابيع على إطلاق معرض الحجز نحو 424 وحدة سكنية.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى استمرار عمليات الحجز على أرض المشروع الواقعة شمال مدينة ينبع البحر، مبيّنة أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة شارع الكورنيش وعلى بعد أقل من 500 متر من شاطئ البحر الأحمر، ويبعد 15 كم عن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من كافة المرافق إذ يقع داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تتجاوز 11 كم عن وسط المدينة، و9 كم عن المستشفى العام والكلية التقنية، وبمسافة لا تتجاوز الـ15 كم عن فرع جامعة طيبة، والميناء.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر 660 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والتاون هاوس، بمساحات متعددة، وأسعار مناسبة تبدأ من 420 ألف ريال، ولا تتجاوز الـ750 ألف ريال، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 235 ألف متر مربع، مؤكدة أن المشروع يستهدف توفير كافة الخيارات السكنية المناسبة للمستفيدين من الدعم السكني وتلبية احتياجهم، مع تقديم كافة الضمانات على جودة البناء والسعر المناسب لشريحة المستفيدين.

وأفادت الوزارة بأن المشروع تم تصميمه ليستوعب عمائر مكونه من 368 وحدة سكنية من نوع شقة، و292 تاون هاوس بمساحات مناسبة للأسر السعودية، ويحتوي المشروع على مسطحات خضراء وحدائق ترفيهية، ويعد مكتمل البنية التحتية، كما يضم مواقع مخصصة للمرافق الخدمية تتكون من مسجدين وموقعين مخصصة للمرافق التعليمية، ومركز صحي، وحدائق عامة وملاعب للأطفال، بالإضافة إلى مركز تجاري (بوليفارد).

وحول تفاصيل الوحدات السكنية أوضح البيان أنها تضم نموذجين للشقق السكنية بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا تتكون من 5 غرف مصممة ومقسمة بشكل يلبي رغبات كافة الأسر، فيما تتميز الوحدات السكنية من نوع تاون هاوس بمساحات تصل إلى 380 متر مربع مكونة من طابقين، وبمساحات وتصاميم مختلفة، وتتكون من مرافق الاستقبال و4 غرف نوم، بالإضافة إلى غرفة علوية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” والتي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنيةبالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخصصت خلال الدفعات الثلاث الأولى من العام الجاري أكثر من 60 ألف منتج سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بمعارض الحجز أعلنت الوزارة عن اكتمال حجوزات العديد من المعارض في مختلف مدن المملكة كمشروع شمال الرياض، وبوابة التحلية بمحافظة جدة وعدد من المشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع في الدمام والخبر والأحساء، إضافة إلى مشروعي إسكان خميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح، وصامطة القفل، والقنفذة.