حدث عالمي بالشرقية

الدمام-حمود الزهراني

يشهد مهرجان صيف الشرقية 39، الذي تنظمه امانة المنطقة الشرقية في الواجهة البحرية في كورنيش الدمام، أكبر خيمة عروض “مكيفة” على مستوى المنطقة الشرقية، في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية حيث تتجاوز مساحة المهرجان 14 الف متر مربع.

ووصف المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان، صيف الشرقية 39″ بالمميز، موضحاً أن الخيمة التي تتوسط المهرجان تتسع لأكثر من 1200 زائر، وهي تقع على مساحة 1800 متر مربع، منوهاً أنها تحوي ثلاثة شاشات داخلية، وشاشتي عرض كبيرة مع الصوت، لنقل حفل الافتتاح والفعاليات الرئيسة للجمهور خارج موقع الحفل، وكذلك عروض أخرى.

ولفت الى ان مهرجان صيف الشرقية لهذا العام يمتاز بتنوع فعالياته بين ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية وتراثية واقتصادية، معتبراً أن هذا التنوع سيساهم في تحفيز المواطنين والمقيمين على التخطيط المبكر، وزيارة الوجهات السياحية والاستمتاع بالتجربة المحلية المتنوعة.