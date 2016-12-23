حرارة الأرض تتراجع في 2017

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واشنطن ــ رويترز

قال علماء: إن من المرجح أن تتراجع درجة حرارة العالم في العام القادم من مستوى قياسي محرق بلغته في عام 2016، عندما حصلت ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط البشري على دعم من ظاهرة النينيو الطبيعية في المحيط الهادي.

لكن لا يزال من المرجح أن يظل العام القادم صاحب ثالث أعلى مستوى مسجل لدرجات حرارة الكوكب.

وقال البروفسور آدم سكايف من مكتب الأرصاد الجوية البريطاني: “من غير المرجح أن تسجل درجات الحرارة في العام القادم مستوى قياسيا، لكنه سيظل عاما حارا جدا.”

وأضاف: إنه سيكون من الخطأ أن يفسر أي أحد يشكك في أن البشر هم سبب التغير المناخي التراجع المتوقع في عام 2017- الذي سينتج عن انتهاء ظاهرة النينيو التي أطلقت حرارة من المحيط الهادي- كعلامة على انتهاء الاتجاه الطويل الأجل لارتفاع درجة حرارة الأرض.