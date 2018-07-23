حراس جدة في (البحر)

جدة- محمد صالح

واصل فريق جدة استعداداته، لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان ، تحت إشراف المدرب حسن خليفة.

بدأ المران باجتماع بمنتصف الملعب جمع الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة القادمة، والتي تتطلب الجدية والانتظام من كافة اللاعبين.

عقبها أشرف مدرب اللياقة الجزائري محمد أمين على تمرين “كرة الطائرة” بين اللاعبين برفع معدل اللياقة البدنية، ثم عمد مدرب الفريق الوطني حسن خليفة إلى إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي.

فيما تواجد لاعبو حراسة المرمى وهم: “النيجيري أكيموت مارشال، سالم قبوس، جمهور الشمراني”، تماريناً لياقية مكثفة على أحد شواطئ مدينة جدة، تحت اشراف مدرب الحراسة المصري ياسر عبدالعزيز.