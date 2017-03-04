حرب داخلية وتصفيات بين الحوثيين والمخلوع

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صنعاء – وكالات

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن أن ميليشيات الحوثي داهمت خلال الثلاثة أيام الماضية عشرات المنازل داخل العاصمة بحثاً عن عناصر لها فروا من الجبهات هرباً من الموت وتراجعاً عن الانضمام للجماعة الانقلابية، إثر هزائم متلاحقة.

وأكدت المصادر طبقا لـ”العربية” أن عمليات المداهمة جاءت إثر تزايد حالات الهروب من الجبهات، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2017، فر المئات من عناصر الميليشيات المغرر بهم، من جبهات القتال في تعز ومأرب وشبوة ونهم والجبهة الحدودية.

ولفتت المصادر إلى أن الذين يتم العثور عليهم من الشباب الفارين من الجبهات يجري الزج بهم في السجون وإخضاعهم للاستجواب وتعذيبهم بصورة وحشية.