حرب دبلوماسية متبادلة بين أوباما وبوتن

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موسكو- وكالات

أعلن الكرملين أن موسكو سترد بما هو مناسب على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا على خلفية المزاعم عن “قرصنتها” للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عن هذا العدوان بالذات خلال مؤتمره الصحفي الكبير، في 23 ديسمبر/كانون الأول، ومع “أنه لم يذكر الولايات المتحدة بين هذه الدول المعتدية المحتملة.. إلا أننا نرى الآن المظاهر الملموسة (لهذا العدوان)”.

وبحسب بيسكوف فإن الجانب الأمريكي لم يتصل بموسكو قبل فرض العقوبات الجديدة، مذكّرا بأن هذا القرار “سبقته تصريحات عدوانية جدا” تضمنت اتهامات موجهة إلى روسيا بالقيام بهجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة.وصرح بيسكوف بأنه لا يعلم بعد كيف سترد روسيا على خطوة واشنطن، لكنه أكد أن “مبدأ المعاملة بالمثل هو وحده المطبق في أمور كهذه.. بالطبع سيكون هناك رد مناسب وستتم صياغته في سياق الاتجاه الذي سيحدده الرئيس الروسي”.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي ينوي المبادرة إلى محادثة نظيره الأمريكي، قال بيسكوف إنه لا علم له بهذا الأمر، مضيفا: “لا أعتقد أن الأمر يستدعي استعجالا ما، ولا أظن أن الرئيس الروسي سيستعجل”.

وجدد بيسكوف موقف موسكو القائل إن مثل هذه القرارات والعقوبات لا مبرر لها، وغير مشروعة من ناحية القانون الدولي”. وتابع: “نرفض رفضا قاطعا أي مزاعم لا أساس لها واتهامات وجهت إلى روسيا”.

واعتبر بيسكوف أن تصرفات (الإدارة الأمريكية المنتهية صلاحياتها) “تلحق ضررا كبيرا بمواقع الإدارة القادمة على صعيد السياسة الخارجية، مضيفا أنها تصرفات “لم يشهد تاريخ الولايات المتحدة سوابق لها على ما يبدو”.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن الكرملين يعتبر أن المراد من فرض العقوبات ضد روسيا من قبل إدارة أوباما هو توجيه ضربة للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إضافة إلى أن من شأنها إفساد العلاقات الأمريكية الروسية بشكل نهائي.

من جهة أخرى قالت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إن الدبلوماسيين الروس الـ35 المشمولين بطلب المغادرة لهم نشاطات استخباراتية.