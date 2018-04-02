حرس الحدود يحبط تهريب أكثر 400 كيلو جرام من الحشيش

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي ، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة 1 /7 / 1439هـ وحتى 14 /7 / 1439هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ( 463,073) من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ( 34) شخصاً ، بينهم (30) أثيوبياً ، و (3) يمنيين ، وسعودي ، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة ، وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد العقيد البحري الركن ساهر الحربي أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم .