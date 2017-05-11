حرس الحدود يحبط تهريب نصف طن حشيش

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جازان- البلاد

أحبط رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية محاولات تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر. وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود في جازان ونجران وعسير تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة 4- 10 /8/ 1438هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر،

حيث تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية حاولوا التسلل للمملكة عبر المناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من أبنائنا مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة.

وأسفر عن ذلك القبض على (9) أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(4) أشخاص سعوديي الجنسية , مبينا أن مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (591.65) خمسمائة وواحد وتسعون كيلوجرامًا وخمسة وستون جراماً من مادة الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.