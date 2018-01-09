حرس الحدود يحذّر المتنزهين بالبر والبحر من شائعات أرقام الطوارىء

نفى المتحدث الرسمي لحرس الحدود صحة ما تم نشره مؤخرًا من مقاطع ورسائل عن استخدام “طوارئ SOS” في الأجهزة الذكية وأنها تتيح طلب المساعدة بسرعة وسهولة من الجهات المخصصة بالطوارئ دون الحاجة لتغطية شبكة الجوال

وأكد أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا، حيث يتطلّب ذلك وجود تغطية لشبكة الأبراج لأيّ من شركات الاتصالات الثلاث في المملكة، وبدونها لا يصبح لها أيّ فاعلية.

وبين أنّ أرقام الطوارىء المختلفة لا يمكن الاتصال بها من أجهزة الجوال عبر الأقمار الصناعية “لأنها لا يمكنها التقاط إشارة الأقمار الصناعية”، محذرًا المتنزهين مرتادي البر والبحر من مواطنين ومقيمين من الانسياق وراء كل من ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر.

وأضاف أنّ هذا التوضيح وجَبَ كون أحد مهام حرس الحدود القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون وإرشاد التائهين ، منبهاً المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي المناطق الحدودية البرية والبحرية إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجراف أمام الشائعات المتداولة، التي قد تودي بحياتهم (لا سمح الله)،مشيراً إلى أن رقم التواصل مع طورائ حرس الحدود (994).