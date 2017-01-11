حرس الحدود يستعد لاستقبال زوار ينبع

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ينبع – البلاد

أكملت قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال زوار مدينة ينبع خلال فترة إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام ١٤٣٨ه وذلك بمتابعة من قائد حرس الحدود اللواء أحمد بن عبدالله الصيدلاني.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم تركي بن حسين القحطاني أن القيادة هيأت جميع الإمكانيات لخدمة مرتادي الشواطئ من المتنزهين والسياح ومرتادي البحر لمختلف الهوايات البحرية بمختلف أنواعها من الصيد والغوص والسباحة من خلال تكثيف التواجد الميداني لفرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والدوريات البحرية بالإضافة إلى تكثيف جهود العمل في كل المواقع والمناطق المخصصة للتنزه ومزاولة مختلف الهوايات البحرية لضمان سلامة المتنزهين ومرتادي البحر.

وأفاد أن مهام العمل لا تقف عند عمليات البحث والإنقاذ فقط وإنما هناك أعمال إنسانية يقوم بها منسوبو حرس الحدود في مواقع عملهم عندما تستدعي الحاجة مثل تقديم الإسعافات الأولية وإرشاد المتنزهين إلى المواقع المخصصة للسباحة، مؤكدًا على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة البحرية والشاطئية والالتزام بالتعليمات الموضحة في اللوحات الإرشادية الممتدة على شواطئ المنطقة وعدم المجازفة بالسباحة في المواقع المحظورة والخطرة والحرص على الأطفال والاهتمام بسلامتهم وعدم تركهم بمفردهم.

ودعا المقدم القحطاني إلى الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 على مدار الساعة في حالة أي طارئ لاسمح الله أو الاستفسار عن المواقع المسموح بها للتنزه ومزاولة مختلف الأنشطة البحرية.