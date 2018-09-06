محليات

حرس الحدود يعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية البحرية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو الحجة / 1439 هـ       6 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي- جندي أول- عريف – وكيل رقيب ) للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتقدمين إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط https://jobs.fg.gov.sa

ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين

والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب، لمعرفة حالة القبول.

ibrahim

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