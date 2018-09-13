محليات

حرس الحدود ينقذ إماراتيَّيْن في الربع الخالي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / محرم / 1440 هـ      13 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت دوريات حرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية من إنقاذ مواطنين إماراتيين الجنسية تعرضت مركبتهما إلى عطب في إطاراتها بمنطقة نائية على طريق الشيبة – بطحاء الدولي .

وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي أنه ورد لغرفة القيادة والسيطرة بالمديرية العامة لحرس الحدود بلاغاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالرياض عن تعرض سيارة يستقلها شخصان للعطل على طريق الشيبة – بطحاء الدولي

وقال إنه تم على الفور تمرير البلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة الشرقية التي تمكنت بتوفيق الله من تحديد موقعهما وتقديم العون والمساعدة اللازمة، ولَم يتعرض أي منهما لأذى.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع تعليمات الأمن والسلامة وتوخي الحذر وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة متمنياً السلامة للجميع.

ibrahim

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