حرس الحدود ينقذ بحاراً فلبينياً تعرض لوعكة صحية

تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة المدينة المنورة أمس، من إخلاء بحار فلبيني الجنسية، يبلغ من العمر 25 عاماً من سفينة تجارية في عرض البحر، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة ( JMRCC ) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً عن طريق الاتصال الهاتفي يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية بالمياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبين أنه جرى على الفور تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة بمحافظة جدة للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلائه من السفينة، ونقله إلى المستشفى، وإنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، واستمرار إبحار السفينة لوجهتها المقصودة.