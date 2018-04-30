حرس الحدود ينقذ روسيًّا تعرض لأزمة قلبية في عرض البحر

أنقذت فرق حرس الحدود روسيًّا تعرض لأزمة قلبية في عرض البحر بمنطقة مكة المكرمة، كان على متن سفينة تحمل علم مالطا.

وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن/ ساهر بن محمد الحربي، أنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود وضمن العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، وأدواره في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام١٩٧٩م، فقد تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة مكة المكرمة، يوم الأحد (الموافق ١٣ /٨/ ١٤٣٩ هـ) من إخلاء بحار روسي الجنسية يبلغ من العمر (٦٢) عاماً من السفينة (Seastar Endeavour) التي تحمل علم (مالطا)، والمتجهة إلى ميناء السويس، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة.

وبيَّن المتحدث الحربي أن “مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم السفينة لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، ومباشرة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية، المعمول بها في مثل هذه الحالات، وربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع المختصين بالسفينة هاتفياً لتزويدهم بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريض، الذي اتضح أنه تعرض لأزمة قلبية، وتعاملا مع ما تقتضيه الحالة فقد تم توجيه زورق وطاقم طبي من حرس الحدود لإخلاء المريض من السفينة بمنطقة تم تحديدها مع قائدها جنوب ميناء جدة الإسلامي”.

وأضاف متحدث حرس الحدود إلى أنه ” تم بحمد الله إخلاء المريض إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى المركز الطبي الدولي بمحافظة جدة لإتمام العلاج اللازم له وإنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها المقصودة”.