إيطاليا تنقذ 484 مهاجراً من عرض المتوسط

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أنقذ حرس السواحل الإيطالي 484 مهاجراً من قوارب في البحر المتوسط فيما تم انتشال جثث سبعة رجال لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا يوم أمس.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان له إن المهاجرين كانوا يستقلون أربعة قوارب مطاطية وتم إنقاذهم عن طريق خفر السواحل والبحرية الإيطالية ومجموعة إغاثة وسفينتين خاصتين، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل .

يذكر إن أكثر من 45 ألف شخص وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر من شمال أفريقيا هذا العام بزيادة أكثر من 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 وأنه تأكد مقتل 1222 شخصا خلال هذه المحاولات.