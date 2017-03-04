(حرف وتصاميم) في معرض بالرياض

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الرياض – البلاد

تفتتح حرم سمو أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود يوم الأحد 13 جمادى الآخر معرض ” حرف وتصاميم “، وذلك في فندق كمبينسكي بالرياض .

ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جذب المستثمرات الخليجيات في قطاعات الأعمال، وعرض نوادر الإنتاج الإبداعي من منتجات الأزياء والمجوهرات والهدايا والديكور والضيافة وتعريف الزوار بالثروات الوطنية والإقليمية الخليجية، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات الحرف والتصميمات المختلفة والمتنوعة التي تهم الجميع وتحث على الإنجاز والتطور في المجتمع.

ويعد المعرض معرضا نسائياً متكاملا، تسعى من خلاله المشاركات إلى تشجيع الصناعة الخليجية لتنافس عالميا ، وإيصال أعمالهن إلى أكبر شريحة من المجتمع السعودي، وتطوير المنتجات الخليجية لتتوافق مع إحتياجات السوق المحلي .

يذكر أن المعرض يستقطب أكبر وأهم الأسماء من رائدات الأعمال الخليجيات، وسيشهد حضور عدد من كبار الشخصيات النسائية السعودية والخليجية، وشخصيات ملهمة، لدعم وتسليط الضوء عليهن وعلى إبداعهن .