حرم أمير الرياض ترعى حفل الفائزات

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الرياض- البلاد

برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود ، تنظم إدارة التوعية الإسلامية بتعليم الرياض يوم الخميس الموافق 15 /8 /1438 حفلا لتكريم الفائزات على مستوى إدارة التعليم بمنطقة الـــرياض في مســابقات القرآن الكــريم والسنة النبوية وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وسيشمل التكريم الفائزات في (مســـابقة خـــادم الحرمين الشــريفين الملك سلمـــان بن عبدالعزيز –حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم و مســـابقة صاحب السمو الملكي الأميرنايف بن عبدالعزيز ،رحمه الله، لحفظ الحديث النبوي ومسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (تدبر) ومسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم (تبيان) لعام 1437 /1438ه.