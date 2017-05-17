حرم الرئيس السوداني تدعو إلى تعزيز الشراكات لمكافحة السرطان

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جدة- عبد الله صقر

دعت حرم رئيس جمهورية السودان السيدة وداد بابكر عمر إلى تدعيم جهود الدول والحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بمكافحة مرض السرطان من خلال العمل على تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات الخيرية الدولية والإقليمية، كأحد الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.

جاء ذلك أثناء مشاركتها أمس في جلسة خاصة أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان “الوقاية من السرطان والكشف المبكر لتحسين الأحوال المعيشية والصحية في دول منظمة التعاون الإسلامي”.

وأشارت حرم الرئيس السوداني إلى أن ولايات الشمال السوداني وولاية الخرطوم من أكثر الولايات التي ينتشر فيها مرض السرطان في السودان وأن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً، مؤكدة أن حكومة السودان لا تدخر جهداً في مكافحة هذا المرض من خلال توفير العلاج المجاني في ثلاثة مراكز علاجية رئيسية. وأشادت السيدة وداد بابكر بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية من حيث إيجاد التمويلات اللازمة وتعبئة الموارد لتنفيذ التدخلات ذات الأولوية في البرامج الوطنية لمكافحة السرطان في الدول الأعضاء المعنية. كما شاركت في الجلسة أيضاً حرم رئيس دولة بوركينا فاسو التي استعرضت جهود حكومة بلادها في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي وحملات التوعية الهادفة إلى رفع معدلات الكشف المبكر عن مرض السرطان.