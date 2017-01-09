حرم رئيس النيجر تزور مجلس الشورى وجمعية (انسان) والتخصصي

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الرياض-واس

زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو امس مجلس الشورى، حيث التقت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة الصحية الدكتوره منى آل مشيط، وعضو المحلس نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذة هدى الحليسي ، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والشباب الدكتوره مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو اللجنة المالية ورائدة ابونيّان، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتورة نورة اليوسف .

واستمعت حرم رئيس النيجر خلال اللقاء من عضوات المجلس إلى شرح عن أهم الأعمال والقضايا التي يقوم بها المجلس، خاصة القضايا التي تتعلق بالمرأة السعودية بشكل عام .

وتجولت حرم رئيس النيجر في قاعات مجلس الشورى، واطلعت على سير آليه العمل بالمجلس.

وفي ختام الزيارة ثمن عضوات مجلس الشورى لحرم رئيس النيجر تلك الزيارة التي تؤكد مدى العلاقة المتينة والوطيدة ما بين البلدين .

وعبرت الدكتورة للا مليكة ايسوفو محمدو عن سعادتها لما وصلت إليه المرأة في المملكة العربيه السعودية من مكانة علمية مكنها من المشاركة في نهضة الوطن من خلال المراكز والمناصب التي تبوأتها غي مختلف المجالات..

مبدية إعجابها بوصول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى وذلك يعكس مدى قدرتها على تبوء المراتب والمناصب لخدمة وطنها وتطلعاته خلال المرحلة القادمة. كما زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” إنسان “، حيث التقت مشرفة الأقسام النسائية شعيع بن مهل العتيبي،

وعدد من فتيات الجمعية. واستعمت حرم رئيس النيجر خلال اللقاء لشرح عن الجمعية وإنجازاتها ، وكذلك الجوائز التي حازت عليها خلال السنوات الماضيه ، ثم شاهدت عرضا لفيلم وثائقي عن الجميعة منذ تأسيسها وما وصلت إليه اليوم في ظل توجيهات ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين .

وأعربت حرم رئيس النيجر عن سعادتها وإعجابها بماشاهدته من خدمات يعكس تميز العمل الخيري بالمملكة، متمنية أن يكون هناك تعاون بين جمعية “إنسان” والجمعية الخيرية بالنيجر.

كما زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو جمعية النهضة الخيرية، حيث التقت صاحبة السمو الأميرة موضي بنت خالد الأمين العام للجمعية ، ونائبة الرئيس فوزية الراشد . واستمعت حرم الرئيس لشرح تفصيلي من المديرة التنفيذية للجمعية رشا التركي ، استعرضت خلاله الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية التي تستمر 4 سنوات بما يخدم تطلعات الوطن وأبناءه.

وزارت زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، حيث استمعت في بداية جولتها والوفد المرافق على شرح موجز عن تأسيس المستشفى وأهم الاقسام والخدمات والإنجازات والمشروعات الحالية

والمستقبلية، بالإضافة إلى موجز عن النشاطات البحثية والأكاديمية .

بعد ذلك اطلعت على لوحة الشرف للمؤسسين والمتميزين، ثم توجهت والوفد المرافق إلى قسم الأشعة، ثاني أكبر اقسام المستشفى، استمعت خلالها إلى تعريف بالأجهزة الحديثة واسهامها في وضع حلول للعديد من الأمراض، ثم انتقلت إلى مركز الصحة الإلكترونية

والتعريف بخدماتها الالكترونية لـ25 مستشفى ومركز في المملكة ، كما اطلعت على خدمات وحدة العناية المركزة عن بعد باعتبارها مشروعاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحائزة على إقرار من منظمة الصحة العالمية كمشروع للمعالجة عن بعد ،وذلك من خلال شبكة من أجهزة الاتصال المرئية ونظام المراقبة الطبية التي تربط أطباء وممرضي الرعاية الحرجة بوحدات العناية المركزة في مستشفيات نائية أخرى.

وفي نهاية الجولة عبرت حرم رئيس النيجر عن اعجابها على الإسهامات والنجاحات الطبية للمستشفى وأقسامه التي تتطلب إدارتها الكثير من الجهود، متمنية النجاح والتقدم لجميع منسوبي المستشفى، ثم تبودلت الدروع والهدايا التذكارية .