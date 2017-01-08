حرم رئيس النيجر تزور مستشفى الملك فيصل التخصصي

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زارت حرم رئيس جمهورية النيجر الدكتورة للا مليكه أيسوفو محمدو اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

حيث استمعت في بداية جولتها والوفد المرافق على شرح موجز عن تأسيس المستشفى.

وأهم الاقسام والخدمات والإنجازات والمشروعات الحالية والمستقبلية.

بالإضافة إلى موجز عن النشاطات البحثية والأكاديمية .

بعد ذلك اطلعت على لوحة الشرف للمؤسسين والمتميزين.

ثم توجهت والوفد المرافق إلى قسم الأشعة، ثاني أكبر اقسام المستشفى.

استمعت خلالها إلى تعريف بالأجهزة الحديثة واسهامها في وضع حلول للعديد من الأمراض.

ثم انتقلت إلى مركز الصحة الإلكترونية والتعريف بخدماتها الالكترونية لـ25 مستشفى ومركز في المملكة .

كما اطلعت على خدمات وحدة العناية المركزة عن بعد باعتبارها مشروعاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والحائزة على إقرار من منظمة الصحة العالمية كمشروع للمعالجة عن بعد .

وذلك من خلال شبكة من أجهزة الاتصال المرئية ونظام المراقبة الطبية التي تربط أطباء وممرضي الرعاية الحرجة بوحدات العناية المركزة في مستشفيات نائية أخرى.

وفي نهاية الجولة عبرت حرم رئيس النيجر عن اعجابها على الإسهامات والنجاحات الطبية للمستشفى وأقسامه التي تتطلب إدارتها الكثير من الجهود.

متمنية النجاح والتقدم لجميع منوسبي المستشفى، ثم تبودلت الدروع والهدايا التذكارية .