حرم رئيس النيجر تُثمّن دعم مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

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الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية مساء امس, في مقر المؤسسة بالرياض, حرم فخامة رئيس جمهورية النيجر الدكتورة مليكة إيسوفو رئيسة مؤسسة تاتالي إيالي الخيرية في النيجر.

وعقد الجانبان اجتماعاً ناقشا فيه إمكانية التعاون بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية الإنسانية ومؤسسة تاتالي إيالي في المجالات الاجتماعية كتعليم المرأة وصحة الأم والطفل ومكافحة الفقر وتحسين المعيشة وتوفير سبل كسب العيش في المجتمعات المحتاجة.

وأشادت حرم رئيس جمهورية النيجر بجهود مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في دعم المشاريع التنموية في النيجر وبأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إنشاء مجمع نيامي التعليمي للطالبات كأحد مرافق الجامعة الإسلامية في النيجر خدمة لتعليم الفتاة في دول غرب أفريقيا.

من جهته رحَّب سمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بحرم رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق لها , وقال: “إن مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تتشرف بالتعاون مع جمهورية النيجر كبلد إسلامي أحبه الملك عبدالله وأهتم بشؤونه”.

وأوضح سموه أن مشروع مجمع نيامي للطالبات انتهى من مراحل التصاميم التفصيلية التنفيذية ودخل مرحلة الإنشاء، مشيراً إلى أهمية المشروع من حيث الأثر التنموي والاجتماعي والإنساني الذي يمكن أن يحدثه تعليم المرأة في مجتمعات دول غرب أفريقيا.

وثمَّن سموه حرص حرم رئيس النيجر على مناقشة سبل التعاون مع مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية ضمن زيارتها برفقة رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.