حرم رئيس جمهورية قبرص تزور المتحف الوطني بالرياض

زارت حرم فخامة رئيس جمهورية قبرص نيوكس اناستسياديس، أندري اناستسياديس أمس، المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض.

وكان في استقبالها لدى وصولها مقر المتحف مدير عام المتحف الوطني جمال عمر، وعدد من المسؤولين بالمتحف.

وتجولت حرم الرئيس القبرصي في قاعات المتحف التي تعرض قطعاً من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية، انتهاءً بالعصر الإسلامي، ثم قاعة تاريخ الدولة السعودية، مستمعة إلى شرح مفصل عن ما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتراثية.

وسجلت حرم الرئيس القبرصي في نهاية الزيارة كلمة في سجل الزيارات الرسمية عبرت فيها عن أعجابها بما شاهدته في المتحف الوطني، مقدمة شكرها لمرشدي المتحف على ماقدموه من شرح ومعلومات.

وفي ختام الزيارة قدم مدير عام المتحف هدية تذكارية للضيفة بهذه المناسبة.