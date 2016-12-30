حرم سمو أمير القصيم ترعى تكريم 212 حافظة للقرآن

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بريدة – واس

رعت حرم أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل، حفل تكريم حافظات كتاب الله، الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة بريدة.

وأوضحت عميدة معهد الفتيات نورة العضيبي, أن عدد الطالبات الخريجات بلغ 212 خريجة، منهن 178 حافظة و34 مجازةً بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أنه ينتمي للجمعية أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة في 43 مجمعاً لتحفيظ القرآن الكريم للبنين، وأكثر من 48 داراً نسائية تدعمها مخرجات نوعية من معاهد الجمعية المتخصصة تخرج كل عام كوكبة من الحافظين والحافظات لكتاب الله- عز وجل.

من جهتها عبرت سموها عن اعتزازها وفخرها بكوكبة الخريجات، مؤكدة أن ما شاهدته من عمل وإنجاز, يعكس حجم الجهد المقدم لخدمة حفظة كتاب الله من بناتنا الطالبات، سائلة الله تعالى للجميع العون والتوفيق.

وكرمت سموها في ختام الحفل الحافظات للقرآن الكريم البالغ عددهن 178 حافظة و34 مجازة، بالإضافة إلى الفائزات بمسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية السنوية لحفظ القرآن الكريم، وتكريم مشرفة ومعلمات برنامج تاج الوقار والدور المستضيفة للبرنامج، بالإضافة لتكريم المقرئات وعدد من الشخصيات ذات الصِّلة بالجمعية.