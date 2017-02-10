حريق في أحد مصانع سامسونج بسبب البطاريات…!

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تعرضت إحدي المصانع التابعة لعملاقة الإلكترونيات الكورية سامسونج في مدينة تيانجين الصين للحريق أول أمس.

وكان هذا الحريق جزئي بسبب نفايات تحتوي على بطاريات معيبة، وذلك دون وقوع أضرار بشرية.

ويقع هذا المصنع تحت إدارة شركة سامسونج SDI وهي إحدى شركات العملاقة الكورية سامسونج..

والمسؤول عن تطوير صناعة البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة، كما أنها مسؤولة عن إمداد سامسونج موبايل الشركة المصنعة للهواتف الذكية بالبطاريات.

وقد أعلنت قوات مكافحة الحريق المحلية أن:

الحريق نشب بسبب بطاريات من نوع ليثيوم آيون كانت موجودة في إحدى معامل الإنتاج بالمصنع.

وبطاريات أخرى كانت في منتجات لم يُكتمل تصنيعها.

وبالرغم من أن الحريق لم يسبب أي أضرار بشرية الإ أنه كان قوي فحتاج لإطفاءه نحو 19 عربة مكافحة نيران و110 فرد من أفراد قوات مكافحة الحريق المحلية.

ليستعيد الوسط التقني ذكرياته مع أزمة سامسونج التي لم يمر عليها سوي شهور قليلة…

وهي حالات انفجار بطاريات هاتف سامسونج جالاكسي نوت 7 والتي أجبرتالشركة إلى سحبه بشكل كامل من الأسواق.

وفي عملية السحب الأولي كان مصنع سامسونج SDI هو المتهم الرئيسي في أزمة بطاريات جالاكسي نوت 7.

بالإضافة إلي شركة آمبيركس تكنولوجي الصينية.

حيث إنهما المسؤولين عن توريد البطاريات للهاتف الذي تسبب وحده في خسائر تقدر بنحو 5.3 مليار دولار من تكاليف التشغيل.

والجدير بالذكر أن المصنع الذي تعرض للحريق هو واحد من خمسة مصانع تعمل تحت إدارة سامسونج SDI في الصين.

ويعد هو أقل أفرع SID إنتاجاً بين المصانع الأخري حيث ينتج البطاريات الصغيرة المستخدمة مع الهواتف المحمولة.