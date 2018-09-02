حريق في مبنى النيابة العامة بالدمام وأمير الشرقية يوجه بالتحقيق

اندلع حريق هائل ظهر اليوم الأحد، في مبنى النيابة العامة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

بدورها تواصل فرق الدفاع المدني في الدمام مكافحة الحريق الذي نشب اليوم في مبنى النيابة العامة في المنطقة الشرقية،

وتشارك أكثر من 20 فرقة إطفاء وانقاذ ووحدات سلالم لمكافحة الحريق الذي نشب في الجزء الخارجي من المبنى الذي امتد إليه الحريق.

وشهد المبنى تصاعد ألسنة اللهب في التلبيسة الخارجية للمبنى والمكونة من صفائح الألمنيوم، ولم تسجل الحادثة أي إصابات أو وفيات .

في الأثناء وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرالمنطقة الشرقية ، بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة للتحقيق فى الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد ، في مبنى النيابة العامة بالمنطقة ، ومطالبا سموه بمراعاة واتباع وسائل السلامة الضرورية لكافة المشاركين في عمليات الإطفاء، وضمان عدم تعرضهم وكذلك المواطنين والمقيمين لأي أذى بسبب الحريق.