حريق في مستودع بشارع الحج

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مكة المكرمة – البلاد

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة امس من إخماد حريق اندلع في مستودع للأدوات الصحية بشارع الحج.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إن مركز التحكم والسيطرة تلقى بلاغًا عن اشتعال النار في مستودع بشارع الحج خلف مفروشات الزايدي يحتوي على مجموعة من الأدوات الخاصة بالاستخدام الطبي.

وأوضح أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد , مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.