حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة أم الحمام بالقطيف
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وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ بأسلوب مماثل لحوادث سابقة .
الدمام- حمود الزهراني
أوضج المتحدث الأمني بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن شرطة محافظة القطيف تلقت بلاغا عن حريق بصراف آلي ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف ، وعلى الفور باشر الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اسفر عن تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي اليه .
وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ بأسلوب مماثل لحوادث سابقة .
وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها.
الوسوم:حريق متعمد لجهاز صراف آلي
التصنيف: محليات
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