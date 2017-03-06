العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة أم الحمام بالقطيف

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حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة أم الحمام بالقطيف
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الدمام- حمود الزهراني

‎أوضج المتحدث الأمني بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن شرطة محافظة القطيف تلقت بلاغا عن حريق بصراف آلي ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف ، وعلى الفور باشر الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اسفر عن تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي اليه .

‎وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ بأسلوب مماثل لحوادث سابقة .
‎وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها.

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التصنيف: محليات

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