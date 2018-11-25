حريق يلتهم مستودع مراتب بجدة.. ولا إصابات

جدة – مهند قحطان

خمدت قوات الدفاع المدني بجدة حريقا هائلا، التهم مستودعا لمراتب إسفنجية بحي المنار، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى المستودعات المجاورة.

‏وبحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المقدم محمد بن عثمان القرني فإن تدخل الدفاع المدني حال دون انتقال الحريق إلى المستودعات الملاصقة، ولم تسجل أية حالات لإصابات أو مفقودين ،

موضحا أن الجهات المختصة قامت بفحص الموقع، والتأكد من إخماد النيران تماما. وأهاب المقدم القرني بالجميع الالتزام باشتراطات السلامة في مثل هذه المنشآت وعمل الصيانة الدورية لمعدات ووسائل السلامة داخل الموقع بشكل دوري. وكانت العمليات الموحدة،

قد تلقت بعد ظهر أمس بلاغا عن دخان متصاعد بحي المنار ، وعلى الفور توجهت الفرق اللازمة وآليات ومعدات الإسناد ، واتضح أن حريقا تمكن من كامل المستودع، الذي يحتوي على مراتب إسفنجية وكراس طبية، وتقدر مساحته بـ ( 15 ×35 مترا) وبعد انتهاء عمليات الإخماد قامت الأجهزة المعنية بالإجراءات اللازمة.