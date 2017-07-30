حزب الله و(النصرة) يتبادلان جثث المقاتلين

عواصم ــ وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني، امس الأحد، أن هناك اتفاقاً بين الميليشيات وجبهة النصرة على تبادل جثث مقاتلين كمرحلة أولى لوقف النار في معركة عرسال.

ودخل الاتفاق لوقف النار حيز التنفيذ الخميس، وبعد تبادل الجثث سيتم إطلاق سراح أسرى حزب الله وسيغادر مقاتلو النصرة المنطقة إلى شمال سوريا، مع أي مدنيين يرغبون في الرحيل معهم.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الاتفاق يقضي بخروج عناصر النصرة من الحرود مع عائلاتهم نحو إدلب، مقابل الإفراج عن 3 عناصر من ميليشيات حزب الله خطفوا في معركة تل العيس في 2016.

وقد علم أن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، نجح كوسيط لإتمام الاتفاق، بينما يتولى الجهاز الأمني نفسه تأمين مرور عناصر النصرة إلى سوريا.