حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يقول إنه سيطعن في الاستفتاء أمام محكمة أوروبية
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قالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا يوم الأربعاء:
إن الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل/نيسان على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأبلغت سيلين سايك بوك بوك المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري الصحفيين في أنقرة :
“أود أن أكرر من جديد أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”
ورفض مجلس الدولة التركي يوم الثلاثاء النظر في طعن حزب الشعب الجمهوري في نتيجة الاستفتاء مبررا قراره بأن ذلك لا يقع في نطاق اختصاصه
الوسوم:الاستفتاء التركي
التصنيف: دولية
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