العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يقول إنه سيطعن في الاستفتاء أمام محكمة أوروبية

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حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يقول إنه سيطعن في الاستفتاء أمام محكمة أوروبية
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قالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا يوم الأربعاء:

إن الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل/نيسان على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأبلغت سيلين سايك بوك بوك المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري الصحفيين في أنقرة :

“أود أن أكرر من جديد أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”

ورفض مجلس الدولة التركي يوم الثلاثاء النظر في طعن حزب الشعب الجمهوري في نتيجة الاستفتاء مبررا قراره بأن ذلك لا يقع في نطاق اختصاصه

 

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التصنيف: دولية

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