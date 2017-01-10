حساب المواطن.. أسئلة في انتظار الإجابة

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جدة ــ البلاد

لم يمل الكثيرون من طرح أسئلتهم عن برنامج “حساب المواطن”، الذي يعتمد على منح الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل مبالغ مالية بشكل مباشر، وخاصة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لم تكشف بشكل تام الغموض الذي يحيط بالية تطبيق ذلك البرنامج بعد نحو أسبوعين من إطلاقه.

ورغم أن الوزارة أصدرت قبل يومين دليلا إرشاديا، يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة عن برنامج “حساب المواطن” ، فإن كثير من الأسئلة ماتزال تبحث عن إجابات لها.

تساؤلات

لكل هذا وذلك جمعت “البلاد” الكثير من تلك الأسئلة، والتي وصفها البعض بالحائر في هذه المعالجة الصحيفة، علنا نجد شيئا من إجابة على بعضها، ونطرح البعض الآخر على وزارة العمل، المسؤولة عن برنامج “حساب المواطن”، فثمة أسئلة من قبيل: هل سيتم احتساب الأقساط الشهرية للقروض ضمن مستوى الدخل أم ستطرح منه؟ هل ستدخل المكافآت التى تمنح للطالبات الجامعيات ضمن مجموع دخل الأسرة؟ وهل يشمل البرنامج المواطنين المقيمين في الخارج؟، وكيف سيتم التحديث الشهري للبيانات المالية للمسجلين، والتعاطي مع التغيرات في مستوى الدخل؟.

بيانات

عطفاً على الحديث أعلاه، فقد أعلن في وقت سابق أن التسجيل في البرنامج عبر موقع الكتروني مخصص لذلك، سينطلق مطلع فبراير المقبل، وسيكون على المستحقين إدخال مجموعة بيانات قبل استلام أول دفعة نقدية بعد التحقق من صحة تلك البيانات.

ويقسم البرنامج الأسر إلى 5 فئات، تستحق 4 منها الدعم بشكل يناسب مستوى دخلها الذي يتراوح بين المنخفض والمتوسط، فيما يستثني البرنامج الفئة الخامسة التي تشمل الأسر ذات الدخل المرتفع.

وسيعتمد القائمون على برنامج “حساب المواطن” في احتساب البدل النقدي الذي تستحقه كل أسرة على معادلة، تتضمن الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة (رفع أسعار الطاقة + عدد أفراد الأسرة + معايير الاستهلاك الرشيد).

كما أن البدل النقدي لن يكون ثابتا، وسيتغير تبعا لتغير عناصر تلك المعادلة، مثل زيادة عدد أفراد الأسرة، أو ارتفاع تكلفة المعيشة.

وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، وأية تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

تسجيل

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن التسجيل في برنامج حساب المواطن غير إلزامي، فالذين لا يريدون صرف مبالغ الدعم لهم لا يجبرون على ذلك.

وقالت المصادر: إن البرنامج لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج، والحصول على الدعم، مبينا أن المعيار الأساسي للدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة.

وأضافت: إن مستفيدي الضمان الاجتماعي سيمنحون دعما يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى، أما الفئة الثانية فستعطى دعما حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم، وأشارت الى أن معادلة حساب الأسرة لم تقر رسميا، وسيعلن عن هذه السياسات قريبا، مبينا أن تحديد شرائح الفئات ومبالغ الدعم التي أعلن عنها هي تقديرية، وليست نهائية.