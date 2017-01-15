(حساب المواطن) خلال أسبوعين ويشمل أبناء السعوديات

جدة – البلاد

أكد برنامج (حساب المواطن) بدء استقبال طلبات تسجيل المواطنين بعد عدة أيام ، وتحديدا في مطلع فبراير القادم ، وسيتم صرف البدلات من خلال تقديم بدل نقدي للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن ، موضحا أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج؛ هي الأسر السعودية، أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص.

كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل.

وجاء سبب إنشاء برنامج “حساب المواطن” لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة. وباعتبار أن الاصلاحات الاقتصادية قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

وعلل البرنامج سبب عدم استمرار الدعم الحكومي للمنتجات على ما هو عليه، بأن توفير الدعم بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه، ومن ضمنهم غير السعوديين، وذوو الدخل المرتفع. كما أدى إلى التعامل مع جميع فئات المستهلكين بنفس الطريقة من غير التمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود، وذوي الدخل المرتفع ، وإفراط بعض المستهلكين في استهلاك المنتجات المقدمة، وبالتالي يستهدف إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها، وصول الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة.