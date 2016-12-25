حساب المواطن … عطاء من يملك لمن يستحق

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جدة ــ البلاد

يفتح برنامج حساب المواطن بوابة التسجيل في1 فبراير 2017، حيث سيتم صرف البدل للمستفيدين المستحقين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة.

ويخفف البرنامج وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وتطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين.

وسيتم البدء في استقبال طلبات تسجيل المواطنين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، حيث يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب التسجيل، وتوفير البيانات اللازمة للحصول على البدل، وستتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائيا.

و أشار وزير المالية إلى أن قرار مجلس الوزراء واضح أن المقابل المالي لبرنامج حساب المواطن سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء، وأن المبلغ الذي سيدفع لبرنامج حساب المواطن يعتمد على الأثر الذي تترتب عليه الإصلاحات في الواردات غير النفطية.

وفي سياق متصل، بين وزير التجارة والاستثمار أن برنامج حساب المواطن هو انتصار للطبقة المتوسطة.

وقال نائب وزير العمل: إن فكرة “حساب المواطن” الذي تم إنشاؤه لدعم المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود لتحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية، تأتي انطلاقًا من توجيه سياسة الدعم للأكثر احتياجًا.

ونوه الى تغير فى طريقة الدعم بتحولها من دعم السلع والخدمات الى دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:

• كل مواطن سعودي سيقوم بفتح حساب موحد بدءًا من فبراير 2017سيثبت من خلاله معلومات عن دخل أسرته.

• ترصد الدولة مبلغ 25 مليار ريال لتعويض المواطنين عن انعكاسات خطة الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017.

• سترفع الدولة قيمة الدعم المقدم للمواطنين تدريجيًا ليصل إلى قيمة 60 مليار ريال حتى العام 2020.

• جرى تقسيم الفئات المستحقة للدعم إلى 5 شرائح؛ وفقًا لدخل الأسرة السعودية، ويزيد الدعم النقدي للأسر الأقل دخلاً.

• لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريالا أي مبالغ نقدية من الدعم.

• هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريًا من المواد المشمولة بالدعم مثل الكهرباء والمياه والبنزين.

• سيكون الحساب مظلة شاملة لكل أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية والطاقة وغيرها لاحقًا.

• سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية تبعًا لتغير دخلها وتغير استهلاكها.

يشار إلى أن برنامـــج تحقيـــق التـــوازن المالي يهـــدف إلـــى تعزيـــز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واســـتحداث آليـــات مختلفة لمراجعة الإيـــرادات، والنفقـــات، والمشـــاريع المختلفـــة، وآليـــة اعتمادهـــا.

ويســـاهم هذا البرنامج في تحســـين الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأساســـية التي تســـعى رؤيـــة 2030 إلـــى تحقيقها.

ويشـــمل ذلك اســـتهداف نظام الرعايـــة الاجتماعية للأســـر الأكثر احتياجًا ودعمهـــم علـــى نحو فعـــال، ولكن أيضـــًا جعل الاقتصاد أكثر قـــدرة على المنافســـة وإدارة الأمـــوال الحكومية بكفـــاءة أكثـــر، وإتاحة المجال للاســـتثمار فـــي برامج طويلة المـــدى من شـــأنها تمكيـــن التنفيذ الناجح للرؤية.