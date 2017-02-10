حساب المواطن : لا صرف بأثر رجعي للمتأخرين في التسجيل

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جدة ــ البلاد

قطع المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي بعدم وجود صرف للبدل بأثر رجعي للذين يتأخرون عن التسجيل، محدداً الحالة التي تستحق فيها أسرة المبتعث صرف البدل.

وقال خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أنه إذا لم يسجل المستحق الآن وسجل لاحقاً قبل بداية صرف البدل، فإنه سيكون مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر في التسجيل إلى ما بعد صرف البدل الأول، فسيصرف له من الشهر التالي للتسجيل.

وأضاف قائلاً : في الفترة الحالية وقبل بداية الصرف ليس هناك أولوية في التسجيل، لكن في حال التأخير، لما بعد بداية الصرف، فسيصرف المستفيد من الشهر التالي، نافياً الصرف بأثر رجعي.

وأشار العصيمي إلى أن المبتعث لن يحصل على البدل الآن لعدم تأثره بارتفاع الأسعار، لإقامته خارج البلاد، وحتى يعود للوطن، إلا إذا كانت أسرته تقيم بالكامل بالمملكة، فعليه التسجيل لتحصل أسرته، وليس هو، على البدل.